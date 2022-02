Credit Suisse waarschuwt voor hogere kosten na miljardenverlies

De Zwitserse bank Credit Suisse verwacht dit jaar meer geld kwijt te zijn aan lonen en de omvangrijke herstructurering. Dat maakt de problemen voor de geplaagde bank, die het slotkwartaal van vorig jaar afsloot met het hoogste verlies in vier jaar tijd, nog groter.

Credit Suisse leed in de meetperiode een verlies van 2 miljard Zwitserse frank (1,9 miljard euro). Dat kwam vooral door de grote afschrijving die de bank deed bij de investeringsbank. Dat onderdeel was vorig jaar het middelpunt van de problemen bij de bank die een turbulent jaar achter de rug heeft.

Het onderdeel van Credit Suisse dat onder andere optreedt als tussenpersoon of adviseur bij complexe financiële deals was betrokken bij debacles rond het omvallen van investeringsfonds Archegos en financieringsmaatschappij Greensill Capital. In november kondigde de toen pas aangetreden voorzitter Antonio Horta-Osorio aan dat deze divisie minder risicovol moest opereren. Zo wil de bank amper nog zakendoen met hedgefondsen, die op de beurs met veel ingewikkeldere deals dan andere beleggers winst proberen te halen.

Credit Suisse

Credit Suisse schreef 1,6 miljard frank af op zijn zakenbank. Daarnaast nam het bedrijf een juridische voorziening van 463 miljoen frank. De lasten werden gedeeltelijk gecompenseerd door de meerwaarde op de verkoop van vastgoed. Daarmee werd 224 miljoen frank verdiend. Maar over de hele breedte van de bank bleven de resultaten achter bij de verwachtingen.

De afschrijving op de zakenbankdivisie vormde overigens niet het enige schandaal bij Credit Suisse. Vorige maand stapte Horta-Osario alweer op omdat hij quarantaineregels had geschonden.

Nu is het voor de Zwitserse kredietverstrekker zaak zijn klanten en eigen personeel gerust te stellen dat er een pad naar winstgevendheid ligt. Zeker omdat veel banken er wel in slaagden de winsten op te voeren. Daarbij zag Credit Suisse veel van zijn personeel vertrekken. De bank komt ter compensatie van de fors lagere bonus voor personeel met een speciale beloning. Daarnaast wil het concern dit jaar gebruiken om orde op zaken te stellen.