Californië beschuldigt Tesla van rassenscheiding in fabriek

Een Californische instantie die de burgerrechten in de Amerikaanse staat beschermt heeft een aanklacht ingediend tegen Tesla vanwege rassendiscriminatie. De fabrikant van elektrische auto’s wordt beschuldigd van rassenscheiding in zijn Fremont-fabriek in de Amerikaanse staat.

Tesla waarschuwde eerder deze week al voor een mogelijke rechtszaak vanwege nieuwe bevindingen van het California Department of Fair Employment and Housing (DFEH). Directeur Kevin Fish van het agentschap meldt in de aanklacht dat zwarte arbeiders in de fabriek regelmatig werden geconfronteerd met diep beledigende racistische opmerkingen en racistische grappen door collega’s en managers in Tesla’s Fremont-fabriek.

Het DFEH stelt bewijs te hebben gevonden dat de fabriek een raciaal gescheiden werkplek is waar zwarte arbeiders worden gediscrimineerd bij het toewijzen van banen, beloning en promotie. ‘De feiten in deze zaak spreken voor zich’, zei Fish die aangaf dat het bureau honderden klachten heeft ontvangen van werknemers in de fabriek.

Verklaring

Voorafgaand aan de aanklacht heeft Tesla een verklaring uitgegeven waarin staat dat het bedrijf ‘tegen alle vormen van discriminatie en intimidatie is’ en dat het zich inzet om ‘een werkplek te bieden die veilig, respectvol, eerlijk en inclusief is’.

Fragmenten uit de aanklacht, die is ingediend bij een rechtbank in Californië, schetsen echter een heel ander beeld. Zo werden de plekken in de fabriek waar veel zwarte of Afro-Amerikaanse arbeiders waren gestationeerd ‘plantages’ genoemd door niet-zwarte arbeiders. Ook kregen niet-zwarte werknemers vaak een voorkeursbehandeling in de fabriek, waaronder gemakkelijkere banen.

Racistische opmerkingen

Een arbeider ‘hoorde deze racistische opmerkingen wel vijftig tot honderd keer per dag’, aldus het DFEH. Ook zouden niet-zwarte arbeiders met racistische tatoeages van de confederale vlag, die als een symbool van slavernij wordt gezien, deze tonen aan zwarte werknemers om ze te intimideren.

Het bedrijf van miljardair Elon Musk is de afgelopen maanden getroffen door verschillende rechtszaken wegens vermeende discriminatie in de fabriek in Californië. In december klaagden zes vrouwen het bedrijf aan vanwege een cultuur van seksuele intimidatie. Ook bepaalde een Amerikaanse jury in San Francisco vorig jaar dat Tesla een zwarte voormalige werknemer een schadevergoeding van 137 miljoen dollar (118 miljoen euro) moet betalen vanwege racisme in de Fremont-fabriek. Tesla verklaarde in november in beroep te gaan tegen deze beslissing.