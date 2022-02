Het verhaal van Nederland door grens van 2 miljoen kijkers

Het Verhaal van Nederland blijkt een schot in de roos van omroep NTR. De geschiedenisserie neemt de tweede plaats in in de kijkcijfer top 25 van woensdag. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur wist met 2.093.000 iets meer kijkers te trekken. In de reeks, die in totaal uit tien afleveringen bestaat, wordt wekelijks een onderwerp uit de Nederlandse geschiedenis behandeld. Waar het in de eerste aflevering ging over de jagers en verzamelaars, was gisteren de komst van de Romeinen te zien. Volgende week gaat het over de Friezen en Franken.

Verder waren de uitzendingen rond de Olympische Spelen in Beijing woensdag in trek. De wedstrijden in het shorttrack trokken rond het middaguur gemiddeld zo’n 1,3 miljoen kijkers naar NPO 1. Studio Peking was om 21.30 uur de best bekeken talkshow van de avond. Er keken 1.116.000 mensen. Het best bekeken programma op RTL 4 was het Half Acht Nieuws (1.258.000). Voor SBS6 was dat VI Vandaag met 913.000 kijkers.