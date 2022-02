Amsterdam wil huizen verplicht laten bewonen

Volgens hem is het in de huidige wooncrisis niet uit te leggen dat woningen onnodig lang leeg staan, bijvoorbeeld vanwege hoge huren of omdat eigenaren te lang wachten met verbouwingen of renovaties. ‘Met deze aanscherping kunnen we eigenaren dwingen om woningen te verhuren voor een marktconforme huurprijs. Als er geen vraag is naar dure huurwoningen, dan moet de huurprijs gewoon omlaag.’

De nieuwe regels, die door het Rijk zijn mogelijk gemaakt binnen de Crisis en Herstelwet, kunnen eigenaren verplichten een vergunning aan te vragen voor tijdelijke verhuur als huizen pas over langere tijd worden gerenoveerd of gesloopt. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete.

De inspraakprocedure over de nieuwe aanpak begint volgende week en duurt tot en met eind maart.