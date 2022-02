Omroepen roepen medewerkers op ook oude incidenten te melden

De Nederlandse omroepen hebben sinds de onthullingen over The Voice in het programma BOOS twee weken geleden medewerkers actief gewezen op de mogelijkheid om ongepast of ongewenst gedrag te melden. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De meeste omroepen wijzen ook heel bewust op de mogelijkheid om incidenten die langere tijd geleden plaatsvonden alsnog aanhangig te maken.

De VPRO besloot dinsdag een serie over muziekdocumentaires in de jaren tachtig en negentig te schrappen. Dit deed de omroep nadat een oud-redacteur op Twitter stelde dat de eindredacteur die de serie heeft gemaakt zich in de jaren negentig aan haar zou hebben opgedrongen. Het is het eerste incident bij de NPO die aan het licht komt na de onthullingen en aangiftes over The Voice.

AVROTROS heeft na de uitzending van BOOS een bericht naar medewerkers gestuurd waarin expliciet wordt gewezen op de vertrouwenspersoon die de omroep heeft. ‘Uiteraard willen wij ook uitstralen dat hier een cultuur heerst waarin ook oude zaken kunnen worden gemeld’, aldus een zegsman van AVROTROS. Voor zover bekend is dat de laatste twee weken nog niet gebeurd.

Medewerkersonderzoek

KRO-NCRV houdt elk jaar een medewerkersonderzoek over een veilige werkomgeving, legt een woordvoerder uit. Voor zover hem bekend is, kwamen hier de afgelopen jaren geen zorgwekkende signalen uit naar voren. ‘Het is onze medewerkers de afgelopen week heel duidelijk gemaakt hoe hoog het onderwerp bij ons op de agenda staat’, stelt hij. Dit geldt ook voor mogelijke incidenten in een verder verleden.

Ook BNNVARA, de omroep die BOOS maakt, heeft na de uitzending een mail naar medewerkers gestuurd. ‘Binnen onze organisatie wordt heel actief gepraat over een veilige werkomgeving’, aldus een woordvoerder. ‘Dat beperkt zich uiteraard niet tot uitsluitend de situatie van nu. Wij houden wel de huidige protocollen tegen het licht en vragen alertheid op het eigen gedrag en dat van elkaar.’ Ditzelfde verhaal geldt voor Omroep MAX, die naar eigen zeggen ‘bezig is met het aanscherpen van de protocollen. We hebben de interne gedragsregels recent nog extra onder de aandacht gebracht middels onze interne nieuwsbrief’.

De NOS laat weten na de ophef door BOOS een mail te hebben verspreid van de Raad van Bestuur van de NPO over een veilige werkomgeving. ‘Ook hebben we intern onze procedures rond sociale veiligheid en omgangsvormen nog eens onder de aandacht gebracht’, meldt een woordvoerder. ‘Dat alles past in ons langjarige beleid over omgangsvormen om het zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk te maken om een luisterend oor te zoeken bij een van onze vertrouwenspersonen en eventueel ongewenst gedrag te melden.’