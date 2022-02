Rusland en Belarus beginnen aan gezamenlijke legeroefening

Militairen gaan in Belarus onder meer oefenen op het bewaken van de grens. Bondgenoten Rusland en Belarus hebben niet gezegd hoeveel manschappen meedoen, maar het gaat vermoedelijk om hun grootste gezamenlijke oefening in jaren. Er zou ook worden geoefend in de buurt van de grens met Oekraïne, Polen en Litouwen.

NAVO-topman Jens Stoltenberg zei eerder dat zo’n 30.000 Russische militairen worden verwacht in Belarus. Dat zou neerkomen op de ‘grootste militaire troepenopbouw daar sinds de Koude Oorlog’. Stoltenberg riep op tot waakzaamheid en zei dat Rusland al eerder legeroefeningen heeft gebruikt als ‘dekmantel’ voor agressie.

Spanning

De spanning in de regio liep al op door Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Westerse landen vrezen dat Rusland een invasie overweegt van dat Oost-Europa land. Russische functionarissen hebben berichten over zo’n inval afgedaan als paniekzaaierij en willen dat het Westen de Russische zorgen over de uitbreiding van de NAVO serieus neemt.

De Russen willen beslist niet dat buurland Oekraïne nog lid kan worden van het militaire bondgenootschap. De NAVO zou dan een sterkere positie krijgen aan de Russische buitengrens. In Oekraïne beginnen donderdag ook meerdaagse legerexercities. Daar wordt volgens de autoriteiten onder meer geoefend op het gebruik van Turkse drones en antitankwapens die zijn geleverd door het Verenigd Koninkrijk.