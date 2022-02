Regeldruk en personeel jagen Intertrust op kosten

Financieel dienstverlener Intertrust verwacht dit jaar meer geld kwijt te zijn als gevolg van toegenomen regeldruk in combinatie met oplopende personeelskosten. Toch rekent de aan de Amsterdamse beurs genoteerde onderneming ook op een snellere groei van de inkomsten. Het bedrijf, met het hoofdkantoor in Amsterdam, verzorgt of controleert de financiële administratie en regelt belastingzaken van andere bedrijven of beleggers.

Intertrust sloot het slotkwartaal van 2021 af met een omzet van 147,3 miljoen euro. Dat was 1,7 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat daalde in de meetperiode met 5 procent.

Van Intertrust was al bekend dat het door de vele personeelswisselingen minder productief kon zijn dan het zou willen. In een jaar tijd is ongeveer een kwart van het personeel bij Intertrust vertrokken en vervangen. Met name in Nederland en Luxemburg is de arbeidsmarkt zeer krap waardoor het moeilijker is om personeel vast te houden. De inkomsten in deze landen daalden respectievelijk met 16,4 en 6 procent.

Gezondheid personeel

Intertrust maakte eerder al bekend met nieuwe beloningsstructuren en extra diensten op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid personeel langer binnenboord te willen houden. Maar het inwerken van mensen kost tijd en dus ook geld omdat inwerkuren niet op klanten geschreven kunnen worden. Bij Intertrust werken in totaal zo’n 4000 mensen.

De financieel dienstverlener maakte eerder bekend overgenomen te zullen worden door zijn Amerikaanse branchegenoot CSC. Volgens het bedrijf is aan alle mededingingsvoorwaarden voldaan en ligt het afronden van de overname op schema.