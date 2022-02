Vastgoedbedrijven merken herstel uit de crisis

Beursgenoteerde vastgoedbedrijven als Unibail-Rodamco-Westfield (URW) en Wereldhave merken dat het herstel uit de crisis vorig jaar is ingezet, ondanks dat de corona nog altijd voor uitdagingen zorgt. URW spreekt in een handelsupdate vooral van een sterk herstel van de omzetten bij huurders ‘behaald in de extreem moeilijke context van Covid-19’. Bij Wereldhave is onder meer de balans versterkt en kwam er geld vrij voor het verbouwen van winkelcentra.

URW stelt onder meer vast dat de waarde van de bezittingen is gestabiliseerd. Vooral op huren voor de langere termijn lukte het de onderneming om de huren te verhogen. Daarnaast heeft URW werk gemaakt van het afbouwen van de schulden. Van de beoogde 4 miljard euro aan bezittingen die van de hand wordt gedaan, is 62 procent afgestoten. Daarbij wil het bedrijf vooral minder aanwezig zijn in de Verenigde Staten.

URW is onder andere uitbater van winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam. Het bedrijf merkte dat de lockdown in het slot van 2021 de opbrengsten geen goed deden. De totale bezoekersaantallen lagen in de tweede helft van vorig jaar op 81 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019, voor de crisis.

Huurinkomsten

De huurinkomsten van het bedrijf kwamen voor het hele jaar uit op 1,7 miljard euro. Dat was 3,7 procent minder dan vorig jaar, mede door verkopen van panden. Het terugkerende nettoresultaat kwam met ruim 1 miljard euro ook iets lager uit dan een jaar eerder. Met name in Europa daalde de huurinkomsten van winkelcentra, mede door de hogere leegstand en het gegeven dat URW een deel van de gemiste inkomsten van huurders op zich nam. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk stegen de huurinkomsten met respectievelijk 12,7 en 26,4 procent.

Wereldhave, dat onder andere verspreid over Nederland tal van winkelcentra uitbaat, maakte bekend zijn laatste twee bezittingen in Frankrijk te zullen verkopen. Maar alleen voor de juiste prijs, aldus het bedrijf. Verder merkt Wereldhave dat het in veel winkelcentra nodig is om bestemmingen zoals wonen en gezondheidszorg toe te voegen. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen al twee van dit soort Full Service Centers gerealiseerd.

De bezettingsgraad van de winkels lag op 96 procent. Daarbij werd onder meer een nieuwe huurder gevonden voor het voormalige pand van Hudson’s Bay in Tilburg. Het bedrijf zag de huurinkomsten met 6,3 procent dalen tot bijna 125 miljoen euro.