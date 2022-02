Rabobank trekt extra geld uit om antiwitwasbeleid te verbeteren

Rabobank trekt vanwege aanwijzingen van De Nederlandsche Bank (DNB) 249 miljoen euro extra uit om zijn antiwitwasbeleid te verbeteren. Volgens de bank is het geld nodig voor bijvoorbeeld het wegwerken van achterstanden bij het klantenonderzoek en het in de gaten houden van transacties.

Rabobank kondigde in november al aan dat DNB een zogeheten handhavingstraject zou starten vanwege de tekortkomingen rond het tegengaan van witwassen. De uitkomst daarvan is nog onbekend.

Ook heeft de bank een voorziening genomen van 333 miljoen euro voor compensatie van kredietproducten met een variabele rente. Het was al bekend dat Rabobank met een compensatieregeling zou komen voor klanten die eerder te veel rente hebben betaald op bepaalde leningen. Rabobank zei eerder nog dat er met de regeling waarschijnlijk zo’n 100 miljoen euro was gemoeid, exclusief kosten voor rente op rente en uitvoeringskosten. Maar later zou nog een definitief bedrag volgen.