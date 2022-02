CBS: productie Nederlandse industrie op hoogste niveau ooit

De productie in de Nederlandse industrie is in december met 12,6 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag de productie daarmee op het hoogste niveau ooit. Een maand eerder kwam de groei uit op 10,9 procent, waarmee de productie ook al op het hoogste niveau ooit uitkwam.

De Nederlandse industrie profiteert van het sterke economische herstel van de coronacrisis, die in 2020 nog voor flinke tegenwind zorgde. In het voorjaar van 2020 kromp de productie snel en in mei 2020 werd een dieptepunt bereikt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet.

Ongeveer twee derde van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in december meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grotere branches realiseerde de machine-industrie met ruim 48 procent opnieuw de grootste groei. De productie van de transportmiddelenindustrie kromp met bijna 12 procent.

Ondernemers

In januari 2022 waren de ondernemers in de industrie volgens het statistiekbureau weliswaar minder positief dan een maand eerder, maar het producentenvertrouwen lag ruim boven het langjarig gemiddelde.

In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, nam het producentenvertrouwen (volgens de Ifo-index) in januari toe. Ondernemers waren optimistischer over de huidige en toekomstige bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in december met 2 procent in vergelijking met een jaar eerder.