Vier landen overleggen in Berlijn over Oekraïne

Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland overleggen donderdag in Berlijn over de conflicten tussen Moskou en Kiev. Het overleg van deze vier landen kreeg vorm op een internationale herdenking van D-day in 2014 in Normandië. Deze zogeheten Normandië-overleggroep slaagde er in 2015 in de strijd in Oost-Oekraïne te bezweren met akkoorden die in Minsk (Belarus) werden gesloten.

Daarom is er hoop dat dit overleg ook de verstoorde verhoudingen tussen het Kremlin en het Westen kan helpen verbeteren. De Franse president Emmanuel Macron zei dinsdag nog dat er meer uit dit overleg gehaald kan worden en was daar optimistisch over. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock heeft gezegd dat dit overleg de enige manier is om tot betere verhoudingen met Rusland te komen.

Volgens het Kremlin voeren westerse mogendheden de spanningen op door wapens aan Oekraïne te leveren en plannen te maken voor een lidmaatschap van de NAVO van Oekraïne. Rusland beschouwt bovendien de pro-westerse machtswisseling in Kiev in 2014 als een vooral door de VS bekokstoofde staatsgreep tegen een gekozen pro-Russische president van Oekraïne. Het Westen stelt dat er van een volksopstand sprake was en dat de president daarom ten val kwam. Kort na zijn val brak in het oosten van het land een burgeroorlog uit en lijfde Rusland het schiereiland De Krim in.