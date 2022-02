Rabobank geeft als derde grootbank inzage in de boeken

Rabobank presenteert donderdag als derde Nederlandse grootbank zijn jaarcijfers. Net als bij ING en ABN AMRO komt het resultaat waarschijnlijk flink hoger uit dan in het eerste coronajaar. Maar het is wel de vraag hoeveel last Rabobank de laatste tijd heeft van ontwikkelingen als de omikrongolf en de hoge inflatie. Ook kan Rabobank mogelijk meer duidelijkheid verschaffen over een handhavingstraject dat nog loopt vanwege het tekortschieten bij het beleid tegen witwassen.

In 2020 halveerde de nettowinst van Rabobank nog. Toen die cijfers naar buiten kwamen kondigde het coöperatieve concern ook aan in een periode van vijf jaar circa 5000 banen te gaan schrappen. Volgens topman Wiebe Draijer, die later dit jaar opstapt bij de bank, was die ingreep vooral ingegeven door de ongunstig lage rentes en de digitalisering in de bankensector.

Bij de cijferupdate van Rabobank over de prestaties in het eerste halfjaar van 2021 werd al duidelijk dat de bank flink wist te profiteren van het aantrekken van de economie. De uiteindelijke jaarresultaten zullen mogelijk wel worden gedrukt door een compensatieregeling voor klanten die eerder te veel rente hebben betaald op bepaalde leningen. Ook andere banken hebben vergoedingen aangekondigd om deze kwestie. Rabobank zei eerder dat er met de regeling zo’n 100 miljoen euro is gemoeid, exclusief kosten voor rente op rente en uitvoeringskosten.

Een ander groot dossier uit het verleden blijft Rabobank achtervolgen. In november werd bekend dat de bank opnieuw aangepakt wordt door De Nederlandsche Bank (DNB) omdat de bank tekortschiet bij het tegengaan van witwassen. Rabobank voldeed al langer niet aan de vereisten. Eerder heeft het concern daarom al eens een dwangsom van 500.000 euro moeten betalen. Op de mogelijke uitkomsten van het handhavingstraject wilde Rabobank tot nu toe niet vooruitlopen. De witwasregels zorgen al jaren voor problemen bij de Nederlandse banken. ING en ABN AMRO moesten beide honderden miljoenen euro’s betalen na schikkingen met het Openbaar Ministerie (OM).