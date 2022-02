Nederlander die door Interpol gezocht werd opgepakt in Panama

Een Nederlander die door Interpol gezocht werd, is woensdag opgepakt in Panama. Lokale media melden dat de man op de internationale luchthaven van Tocumen tijdens een doorreis van de Dominicaanse Republiek naar Jamaica is gearresteerd.

Interpol had een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd omdat de man wordt verdacht van een gewapende overval, diefstal met geweld en geweldpleging. Het is onduidelijk waar en wanneer deze strafbare feiten plaatsvonden.