Hamer hoopt op veel meldingen van grensoverschrijdend gedrag

Aankomend regeringscommissaris seksueel geweld Mariëtte Hamer hoopt de komende tijd veel meldingen te krijgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Die informatie heeft zij nodig om zicht te krijgen op de vele vormen waarin dat voorkomt, zegt ze in het televisieprogramma Nieuwsuur.

Het kabinet schoof Hamer deze week naar voren. De huidige SER-voorzitter moet de komende drie jaar, gevraagd en ongevraagd, advies geven over de aanpak van seksueel geweld en ander ongewenst gedrag. Wat haar betreft moet een cultuur ontstaan waarin duidelijk is wat wel en niet kan, en waarin ‘we elkaar aanspreken op dat gedrag’.

Directe aanleiding voor de aanstelling van Hamer vormen geruchtmakende schandalen bij The Voice of Holland en Ajax. Hamer benadrukt dat dit weliswaar grote zaken zijn, maar dat het probleem van machtsmisbruik veel breder speelt. ‘Het zit soms ook juist in kleine gedragingen.’

Hamer gaat ervan uit dat veel bedrijven en organisaties door de aanzwellende maatschappelijke discussie ‘een periode wat strenger’ zullen zijn op dit soort gedrag. Maar dat moet ook niet doorslaan, vindt zij. ‘Ik hoop we dat we ook een ontspannen manier houden van met elkaar omgaan.’