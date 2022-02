Ook zorgen bij regering VS over truckersblokkade bij grens Canada

De Canadese vrachtwagenchauffeurs die een belangrijke grensovergang met de Verenigde Staten deels blokkeren baren ook de regering in Washington zorgen. De opstopping kan een risico vormen voor de auto-industrie omdat de aanvoer van onderdelen stokt. ‘We houden dit heel goed in de gaten’, zei de woordvoerder van het Witte Huis op de derde dag van de blokkade van de Ambassador Bridge.

De Canadese regering noemde de truckersactie woensdag ‘onwettig’ en illegaal en riep de truckers op hun blokkade te beëindigen. Premier Justin Trudeau vindt die onaanvaardbaar. ‘Blokkades en illegale demonstraties zijn onaanvaardbaar en hebben een negatieve impact op onze bedrijven en fabrikanten’, zei hij in het parlement. ‘We moeten er alles aan doen om ze te beëindigen.’

Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties hadden de vrachtwagenchauffeurs die protesteren tegen coronamaatregelen dinsdag al opgeroepen een einde te maken aan de blokkade van de brug die de Canadese provincie Ontario verbindt met de Amerikaanse staat Michigan. Deze route verwerkt normaal gesproken dagelijks duizenden forensen en toeristen en 8000 vrachtwagens. Ook een andere, kleinere grensovergang wordt geblokkeerd.

In de Canadese hoofdstad Ottawa protesteren vrachtwagenchauffeurs ondertussen al dertien dagen tegen de coronamaatregelen en de vaccinatieplicht voor chauffeurs die de grens over moeten. Hun aantal neemt weliswaar af, maar ze zorgen nog steeds voor overlast in het centrum, tot onvrede van de inwoners. Zij eisen harder optreden van de politie, die tot dusver 23 mensen heeft gearresteerd. De autoriteiten overwegen meer politie in te zetten.