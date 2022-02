Nieuwe cijfers: afgelopen dag ruim 86.600 positieve coronatests

Enkele tienduizenden bevestigde besmettingen zijn waarschijnlijk dubbel geteld, waardoor het cijfer eerst te hoog uitviel. Dat komt mogelijk doordat het RIVM een nieuwe manier van werken heeft. Positieve uitslagen van coronatests gaan voortaan rechtstreeks naar het RIVM. Ze gaan dus niet meer via tussenstappen bij de GGD’en. Dat moet voorkomen dat het systeem vastloopt en achterstanden ontstaan. Op dinsdag had het RIVM ongeveer 300.000 achterstallige tests van de afgelopen drie weken alsnog geregistreerd.

Het cijfer van dinsdag was aanvankelijk bijgesteld van 394.759 naar 336.692, maar nu is gecorrigeerd tot 394.674.

Sterfgevallen

In de afgelopen zeven dagen zijn 844.766 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 120.681 per dag. Dat bleef bij de nieuwe berekening gelijk.

Het aantal gemelde sterfgevallen veranderde ook niet. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat zeven coronapatiënten aan de gevolgen van hun besmetting zijn gestorven. Het gaat om inwoners van Amsterdam, Den Haag, Groningen, Haarlem, Breda en de gemeente Dijk en Waard, en om iemand uit Twente van wie de woonplaats niet bekend is. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.

In de afgelopen week registreerde het RIVM 51 sterfgevallen, gemiddeld zo’n zeven per dag. Dat is het laagste niveau sinds 22 oktober.