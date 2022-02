Neef van Ridouan Taghi is niet langer advocaat

Youssef T., de neef van Ridouan Taghi, is op eigen verzoek geschrapt van het tableau. Dat betekent dat hij sinds afgelopen vrijdag geen advocaat meer is, meldt minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind aan de Tweede Kamer.

Daarnaast heeft de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) tegen T. een klacht ingediend bij de deken Midden-Nederland. De beroepsorganisatie wil daarmee via de tuchtrechter voorkomen dat de man in de toekomst terug kan keren naar de advocatuur.

Op 8 oktober vorig jaar werd T. aangehouden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, tijdens een bezoek aan zijn neef. De advocaat wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Tijdens talrijke bezoeken aan de EBI zou hij de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo hebben geholpen bij het bedenken van plannen voor een gewelddadige uitbraak. Ook zou hij volgens het Openbaar Ministerie hebben gefungeerd als boodschapper tussen Taghi en de buitenwereld. Het voorarrest van de advocaat werd op 20 januari verlengd.

Een week later hadden Kamerleden van de VVD en de SP tijdens een debat over georganiseerde criminaliteit en ondermijning gevraagd wat er vanuit de advocatuur zelf is ondernomen richting deze advocaat.