Twaalf jaar cel geëist tegen man die vrouwen op straat neerstak

Tegen een 50-jarige man uit Eindhoven is woensdag twaalf jaar cel geëist omdat hij begin vorig jaar in Eindhoven uit het niets twee vrouwen op straat op klaarlichte dag zou hebben neergestoken. Shire A. bleef er in de rechtbank in Den Bosch bij dat hij niks met de steekpartijen te maken heeft.

De verdachte werd op 9 maart vorig jaar opgepakt nadat een dag eerder een 33-jarige hardloopster in Eindhoven in haar rug was gestoken door een onbekende. Ze raakte levensgevaarlijk gewond. Op camerabeelden in de buurt zag de politie kort voor en na het incident een man uit de omgeving die al vaker was opgepakt voor strafbare feiten.

Het neersteken van de vrouw was niet in beeld te zien, maar bij de aanhouding van de verdachte vond de politie bloed van het slachtoffer op zijn broek. Ook liet hij zich meteen na het incident een ander kapsel aanmeten. In zijn huis zijn meerdere stanleymessen gevonden. Hij zei altijd zo’n mes bij zich te hebben in zijn fietstas omdat dat handig was voor het werk. De man werkt echter sinds 2019 niet meer.

Bewegingsexpert

Na zijn arrestatie werd onderzocht of de verdachte ook betrokken was bij twee vergelijkbare steekincidenten in Eindhoven in januari 2021. Rondom de steekpartij op 7 januari, waarbij een wandelaarster uit het niets werd gestoken, is ook een man met het signalement van de verdachte met een vergelijkbare fiets gezien.

Een bewegingsexpert heeft de beelden van de fietsers vergeleken en geconstateerd dat het zo goed als zeker om dezelfde man gaat. Voor het derde steekincident op 20 januari is onvoldoende bewijs gevonden om dezelfde verdachte daaraan te koppelen.

Psychische stoornis

Een van de slachtoffers verklaarde woensdag dat ze vooral hoopt dat de man hulp krijgt als hij een psychische stoornis heeft. Ze riep de maatschappij en de politiek op iets te doen aan het probleem van verwarde mensen op straat. ‘Ik ben door het oog van de naald gekropen.’

De verdachte weigerde mee te werken aan een onderzoek naar zijn geestesgesteldheid. Hij heeft geen boodschap aan de verklaringen van de slachtoffers, die nog steeds niet zonder angst de straat op durven. ‘Omdat ik dit niet gedaan heb.’

De strafeis valt volgens de officier van justitie relatief hoog uit omdat nu niet duidelijk is of de man een stoornis heeft die in een tbs-kliniek mogelijk te behandelen is.

De rechtbank in Den Bosch doet op 23 februari uitspraak.