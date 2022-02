Ministerie maakt handleiding voor gemeenten over desinformatie

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een handleiding gemaakt over desinformatie voor gemeenten, provincies en waterschappen. De lijst met tips moet de kennis over desinformatie bij overheidsorganisaties vergroten.

Het ministerie meldt dat desinformatie een steeds grotere invloed op het publieke debat heeft en dat het tijdens verkiezingen veel impact kan hebben. ‘Het kan ervoor zorgen dat burgers de stembusgang wordt belemmerd, omdat ze bijvoorbeeld onjuiste informatie over het verkiezingsproces krijgen of dat hun stemgedrag wordt beïnvloed door misleidende informatie over partijen en kandidaten.’

De handleiding is gemaakt op verzoek van en samen met medeoverheden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), aldus een woordvoerder van het ministerie. ‘Het aantal vragen van gemeenten hoe zij om kunnen gaan met desinformatie is toegenomen. Ook in de Kamer zijn er steeds meer zorgen over desinformatie en de schadelijke gevolgen daarvan’, aldus de woordvoerder.

Complottheorieën

In het document wordt onder meer uitgelegd wat complottheorieën zijn, hoe polarisatie werkt, maar ook welke juridische stappen een overheid kan nemen en hoe gemeenten tijdens de verkiezingen het beste kunnen reageren op desinformatie die de ronde doet. Bijvoorbeeld door de verkeerde informatie te herhalen en te ontkrachten.

Aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart doen 334 van de 345 gemeenten mee. Ook op 14 en 15 maart kan al worden gestemd. In acht gemeenten zijn vanwege herindelingen in de afgelopen jaren al raadsverkiezingen geweest, en in drie gemeenten volgt de stembusgang vanwege een fusie op een later moment.