Afgelopen dag bijna 145.000 nieuwe coronagevallen geregistreerd

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 144.586 positieve uitslagen van coronatests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat cijfer is lager dan het aantal van dinsdag, toen het instituut een grote achterstand in één keer wegwerkte, maar veel hoger dan de periode ervoor.

Het is niet duidelijk of het aantal positieve tests woensdag ook hoger uitvalt door het alsnog doorgeven van achterstallige uitslagen. Het cijfer van dinsdag is bijgesteld van 394.759 naar 336.692, dus met ongeveer 58.000 verlaagd. Het cijfer van woensdag ligt ongeveer 58.000 hoger dan het gebruikelijke niveau over de afgelopen periode.