Nederlanders zijn afgelopen weken niet vaker naar kantoor gegaan

Haagse bronnen meldden woensdag dat het kabinet eraan denkt om het thuiswerkadvies te schrappen. Het formele besluit daarover wordt naar verluidt dinsdag pas genomen.

Tijdens de meest recente persconferentie op 25 januari werden de coronamaatregelen ook al versoepeld. Onder meer horeca, bioscopen, theaters mochten weer open tot 22.00 uur. Maar het advies om thuis te werken bleef ongewijzigd.

Het lijkt er ook niet op dat Nederlanders daarna zelf besloten om vaker naar kantoor te gaan. Vergeleken met de week voor de persconferentie waren mensen vorige week zelfs ongeveer een procent minder op kantoor. Ze waren een kwart minder op de zaak vergeleken met de periode voor de coronapandemie. Google heeft deze gegevens verzameld bij gebruikers van zijn kaartendienst Maps.

Met name in de provincie Utrecht zijn kantoren en andere werkplekken nog altijd een stuk rustiger dan in de maand voordat het coronavirus toesloeg. Afgelopen week waren werkplekken hier gemiddeld een derde minder gevuld. Ook in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland zijn kantoren nog altijd dertig procent minder bezet.

Gegevens van RIVM laten zien dat mensen tegen het einde van januari twee derde van de tijd vanuit huis werkten. Hierbij is alleen gekeken naar mensen die de mogelijkheid hadden om thuis te werken. Ook in deze cijfers is geen grote verschuiving te zien. Vergeleken met de laatste meting in oktober werkten Nederlanders een fractie minder thuis.