Horecaondernemers: snel terug naar oude normaal

Horecaondernemers kijken reikhalzend uit naar een verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Het kabinet zou praten over een verlenging van de openingstijden voor de horeca en het schrappen van de 1,5 meter- en zitplaatsregel. Een formeel besluit over de versoepelingen wordt dinsdag pas genomen. Dan is er ook weer een coronapersconferentie.

De Rotterdamse horecaondernemer Herman Hell zegt dat daarmee opnieuw ‘een stap in de goede richting’ zou worden gezet. ‘Wat mij betreft gaan we zo snel mogelijk weer terug naar het oude normaal.’ Hell pleit er ook voor dat de quarantaineregels worden geschrapt. ‘Veel medewerkers zitten nu met corona thuis, maar zijn helemaal niet ziek en kunnen gewoon werken.’ Ook vindt hij dat de QR-codes geschrapt moeten worden. ‘Voor mijn gevoel is de medische kant van de crisis voorbij.’

Ondernemer Laurens Meyer, met tientallen horecazaken door het hele land, zegt dat het kabinet weinig keuze meer heeft. ‘Ze kunnen moeilijk anders. Er is geen enkele reden om de regels nog te handhaven, want niemand trekt zich daar nog wat van aan. Ze moeten toegeven aan de dagelijkse gang van zaken. Het is onomkeerbaar. Mensen willen zich niet meer aan de regels houden en het draagvlak is weg.’

Nachthoreca

Zijn Amsterdamse collega Pim Evers zegt dat de horeca ‘snakt’ naar verdere versoepelingen. ‘Dat zou echt goed nieuws zijn. Ik denk ook dat de maatschappij daar aan toe is.’ Evers hoopt wel dat ook de nachthoreca weer open mag, want die wordt volgens hem nog steeds ‘gediskwalificeerd’. Volgens Evers hebben jongeren behoefte om weer naar discotheken en nachtclubs te gaan.

In het kabinet wordt nog gesproken over de vraag hoe lang de horeca mag openblijven. Mogelijk worden de openingstijden opgerekt naar middernacht. Nu moet de horeca nog om 22.00 uur sluiten. Evers zegt dat het verstandig zou zijn om de sluitingstijden juist nog verder te verruimen. ‘Als alles om middernacht sluit ontstaat er ineens een grote uitstroom met kans op verstoring van de openbare orde door bijvoorbeeld knokpartijtjes. Een geleidelijke uitloop werkt juist heel goed.’

De Amsterdamse horecatycoon Won Yip vindt dat de maatregelen vandaag al versoepeld moeten worden. ‘Waarom duurt het zo lang en waarom pas volgende week. Dit had al veel eerder gemoeten. Niemand houdt zich toch nog aan de regels.’ Ook hij vindt dat de openingstijden veel verder verruimd moeten worden om zo beter mensen te kunnen spreiden. ‘Want de sluitingstijd van 22.00 uur van nu is gewoon belachelijk.’