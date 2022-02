Greenpeace-baas wordt klimaatgezant voor Duitsland

De directeur van de internationale milieuorganisatie Greenpeace, de Amerikaanse Jennifer Morgan, wordt de speciaal gezant van de Duitse regering voor klimaatbescherming. Ze geeft eind februari haar positie in Amsterdam op voor de nieuwe functie vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn, waar ze al woont.

De Duitse buitenlandminister Annalena Baerbock noemt Morgan als speciaal vertegenwoordiger een ‘droombezetting’ en een ‘belangrijk signaal’ voor internationale klimaatbescherming.

Morgan geldt als een ervaren klimaatexpert met een goed internationaal netwerk. Ze spreekt vloeiend Duits. Volgens Greenpeace was ze bij elke internationale klimaatconferentie sinds de eerste in Berlijn in 1995.

Meerdere andere landen hebben al zo’n klimaatgezant, zoals Nederland met Jaime de Bourbon de Parme. Vorig jaar werd John Kerry de eerste Amerikaanse speciaal vertegenwoordiger voor klimaat.