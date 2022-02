Laagste aantal coronapatiënten op ic’s sinds eind oktober

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares van Nederlandse ziekenhuizen is woensdag met 20 gedaald tot 206. Dat is het laagste aantal sinds 28 oktober, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In totaal liggen nu 1531 mensen met corona in de ziekenhuizen, 49 minder dan dinsdag. Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1325 Covidpatiënten. Dat zijn er 29 minder dan de voorgaande dag.

Afgelopen 24 uur werden 181 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen, op de ic’s ging het om 18 nieuwe opnames. Dat zijn er bij elkaar 30 minder dan dinsdag.

Veel van de opgenomen patiënten die positief zijn getest op het coronavirus, zijn in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.