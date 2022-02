Voorzitter acute zorg bezorgd over gevolgen meer versoepelingen

De sector verwacht dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen de komende tijd zal toenemen. ‘Bovendien zit een groot aantal zorgmedewerkers in de hele keten thuis in quarantaine. Dit geeft een grote druk op de zorg en daar maak ik mij zeker zorgen over’, aldus Kuper. Ze is de tijdelijke opvolger van Ernst Kuipers, die voorheen namens de acute zorg sprak. Nu is hij als minister van Volksgezondheid een van de voornaamste makers van het coronabeleid.

Kuper zei vorige week al tegen het ANP dat zij ‘nog even zou wachten’ met versoepelingen. Daar is ze in de tussentijd dus niet anders over gaan denken. In het eerdere gesprek gaf ze aan ook carnavalsvieringen ‘heel onverstandig’ te vinden.

Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) vindt verdere versoepeling ‘best spannend’. Een woordvoerder van de organisatie wijst net als Kuper op het hoge ziekteverzuim, dat voor een groot deel te wijten is aan het hoge aantal coronabesmettingen. ‘Zowel op verpleegafdelingen van ziekenhuizen als bijvoorbeeld in de wijkzorg is het moeilijk om de roosters rond te krijgen. En een hoop mensen zullen zorg nodig hebben, al is de ziekte door omikron voor de meesten minder ernstig dan met delta.’