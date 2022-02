Ook voorzitter Bundesbank denkt aan rentestap aan einde jaar

Voorzitter Joachim Nagel van de Duitse Bundesbank denkt dat de Europese Centrale Bank (ECB) eind dit jaar de rente moet verhogen als de inflatie niet ‘aanzienlijk verbetert’. Dat zei Nagel, die begin dit jaar aantrad, in de Duitse krant Die Zeit. Nagel voorziet dat de inflatie in Duitsland over heel dit jaar gemiddeld boven de 4 procent uitkomt. Dat is ruim meer dan de Bundesbank in december voorspelde.