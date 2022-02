Ouderenorganisaties willen gesprek met minister Schouten over AOW

Ouderenorganisaties willen graag op korte termijn in gesprek met minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) over de toekomst van de AOW. Dat schrijven ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM woensdag in een een brief aan Schouten. De organisaties zijn vooral ontevreden over het plan van het kabinet om de AOW niet te laten meestijgen met het minimumloon.