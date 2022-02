Nachtclubs vooralsnog laconiek over niet handhaven politie

De nachtclubs die zaterdagavond meedoen aan de protestactie De Nacht Staat Op vinden het geen probleem dat de politie zegt niet te zullen optreden. ‘Voor hen verandert er vooralsnog niets in de aanpak’, zegt een woordvoerster namens de organisatie. ‘Ze zien wel wat er komt, mogelijk een schriftelijke waarschuwing of brief van de burgemeester.’