Theaters laten maatregelen komend weekend nog niet los

Theaters in Nederland voelen niet de noodzaak om komend weekend alle maatregelen los te laten in navolging van de nachtclubs. Dat laten diverse instanties weten na een rondvraag door het ANP.

Op 15 februari gaat het kabinet naar verwachting nieuwe versoepelingen voor de cultuursector aankondigen. Dat maakt dat theaters het komend weekend niet nodig vinden om net als de nachtclubs de maatregelen overboord te gooien.

‘Actie moet je voeren als je vergeten bent of als het water je aan de lippen staat’, vindt Jörgen Tjon A Fong, directeur van De Kleine Komedie. Hij begrijpt dat nachtclubs het wel doen, maar volgens hem zit het theater na de recente versoepelingen niet in zo’n situatie. Hij wacht daarom de persconferentie af. ‘We kijken reikhalzend uit naar de vijftiende, maar die paar dagen maken niet uit.’

Carré

Ook Koninklijk Theater Carré in Amsterdam laat weten geen actie te ondernemen. Volgens Robert Jan Zuur staan er zaterdag en zondag twee voorstellingen op het programma, maar die zijn volgens hem gewoon op tijd klaar. ‘We hebben niks gepland na 22.00 uur.’

Theater De Liefde in Haarlem, dat eerder met andere protestacties tegen de coronamaatregelen al in het nieuws kwam, laat ook weten niets te zullen doen. ‘We hebben wel voorstellingen, maar we doen er verder niks mee. We zijn geen nachtclub’, zegt Mylou Frencken. ‘We wachten op de persconferentie.’

Theaterproducent Stage Entertainment houdt zich ook aan de regels. De voorstellingen van Aladdin en TINA starten dit weekend om 19.00 uur en zijn om 22.00 uur klaar, laat een woordvoerder weten.