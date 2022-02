Verdachte aanslagen Parijs ontkent slachtoffers te hebben gemaakt

De enige verdachte in leven van de bloedige aanslagen in Parijs in november 2015, Salah Abdeslam, heeft tijdens zijn proces verklaard dat hij helemaal niemand heeft gedood of verwond. De 32-jarige Fransman heeft voor het eerst in het in september begonnen proces het woord gekregen. Hij beklemtoonde een aanhanger te zijn van de terreurbeweging Islamitische Staat, maar weersprak zijn vermeende rol als terrorist. Hij zei in deze affaire ‘aan een stuk door te worden belasterd’.