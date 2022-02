Organisaties willen snel betere wetgeving seksuele intimidatie

De Nederlandse overheid moet vaart maken met het ratificeren van een internationaal verdrag dat geweld en (seksuele) intimidatie op de werkvloer tegengaat. Daartoe roept een petitie op die door 23 organisaties en ruim 2200 anderen is ondertekend en woensdag is aangeboden aan minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Onder meer vakbond FNV, de Nederlandse Vrouwenraad, expertisecentrum Seksualiteit Rutgers en kennisinstituut Atria steunen het initiatief. Aanleiding voor de handtekeningenactie was de uitzending van BOOS, waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag bij tv-programma The Voice naar buiten kwam.

Volgens de ondertekenaars ontbreekt in Nederland een helder en wettelijk kader voor het afhandelen van seksuele intimidatie. Zo is er op de werkvloer momenteel geen verplichting rondom de onafhankelijkheid en deskundigheid van vertrouwenspersonen, aldus de initiatiefnemers van de petitie.

Arbeidsinspectie

Ze zien graag dat het kabinet daarin verandering brengt. Ook zou de Arbeidsinspectie voldoende armslag moeten hebben om de bestaande regels voor preventie van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te kunnen handhaven.

De petitie roept de regering daarom op het verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties na te leven, dat dergelijk gedrag moet voorkomen. Nederland ondertekende dat in 2019, maar dit is nog niet bekrachtigd door wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Minister Van Gennip zegde volgens de initiatiefnemers toe dat Nederland het verdrag snel wil bekrachtigen. Dat zou het kabinet het liefst op Europees niveau zien gebeuren, stellen zij in een verklaring. ‘In dat kader zal zij bij de huidige EU-voorzitter, Frankrijk, aandringen op snelle ratificering.’