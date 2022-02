Kuipers ‘voorzichtig optimistisch’ over de coronacijfers

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid is ‘voorzichtig optimistisch’ over de coronacijfers. ‘Het aantal besmettingen is heel erg hoog, maar gelukkig valt naar verhouding de druk op de zorg heel erg mee’, aldus de bewindsman. Daardoor is de mogelijkheid om de coronaregels verder te versoepelen ‘iets waar we nadrukkelijk naar kijken’. Toch wil hij nog niet zeggen wat daarin mogelijk is.

Woensdagochtend was er een extra ministerraad. Daarin is volgens Kuipers slechts gesproken over procedures: ‘wat moet er in de tussentijd precies allemaal gebeuren’. Hij ging niet in op vragen over de concrete maatregelen die volgens ingewijden aan bod gekomen zijn, zoals verruiming van de openingstijden en versoepeling van de bezettingsregels voor de horeca, het intrekken van het thuiswerkadvies en meer mogelijkheden voor evenementen en festivals.

Of er versoepeld wordt, hangt volgens Kuipers onder meer af van het oordeel van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert. ‘Dan discussiëren we verder met de collega’s in de ministerraad. Wat kan er en wat zijn de risico’s en de praktische implicaties.’ Inzet zal volgens Kuipers wel zijn om verder te versoepelen. ‘Dat willen we allemaal’, zei de minister. ‘Het kabinet en de hele samenleving. Wát nou precies kan, dat is echt iets om volgende week verder te bespreken.’