Veiligheidsberaad waarschuwt nachthoreca: er wordt gehandhaafd

Mensen die denken dat er in het komende weekeinde niet gehandhaafd wordt op het naleven van de coronaregels, hebben het mis. Gemeenten hebben diverse mogelijkheden om de regels te laten handhaven. ‘Dus als mensen ervan uitgaan dat er komende weekend niet gehandhaafd wordt, dan is dat niet juist’, aldus Hubert Bruls, voorzitter van van Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen.

Bruls reageert op plannen van de nachthoreca om aanstaand weekend na 22.00 uur hun deuren te openen, terwijl de horeca volgens de geldende coronamaatregelen om 22.00 uur gesloten moet zijn. Tegelijkertijd hebben politievakbonden acties aangekondigd zoals niet optreden tegen overtreders die te laat open zijn. ‘We gaan ervan uit dat er opgetreden wordt tegen grootschalige overtredingen van regels’, zegt Bruls. ‘De politie blijft de bijzondere verantwoordelijkheid houden voor het bewaken van de openbare orde.’

Toen de gewone horeca bij wijze van actie de deuren opende, reageerden burgemeesters verschillend. Sommigen lieten dat oogluikend toe, terwijl het bij anderen niet mocht. Daarna is in het Veiligheidsberaad afgesproken om één lijn te trekken: bij de heropeningsactie Kapsalon Theater was dat nergens toegestaan en moesten theaters weer sluiten. Dat zal nu ook voor de nachthoreca gelden, ondanks het feit dat versoepelingen er lijken aan te komen.

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio vindt dat er goede redenen zijn om de maatschappij verder te openen. ‘Het nog langer gesloten houden is niet meer proportioneel’, aldus het beraad. Maar tot aan de persconferentie van het kabinet op dinsdag gelden de huidige regels.