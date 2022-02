Organisatie voor zorgpersoneel vertrouwt op coronakeuzes kabinet

Het kabinet bespreekt momenteel een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen, zo werd woensdag bekend. Op het lijstje staan onder meer langere openingstijden voor de horeca en het vervallen van de 1,5 meterregel in cafés en restaurants.

Versoepelingen maken het risico groter op een stijging van het aantal besmettingen en het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en bijvoorbeeld ook in de wijkzorg. Toch denkt NU’91 dat het kabinet verwacht dat de piek nabij is. De beroepsorganisatie vertrouwt erop dat is berekend dat het aantal coronabesmettingen door de versoepelingen niet dusdanig zal oplopen dat de zorg nog verder in problemen komt.

Hoge druk

De druk in de zorg blijft, versoepelingen of niet, sowieso nog lang hoog, legt de woordvoerder uit. Door de pandemie hebben de problemen in de sector zich de afgelopen twee jaar opgestapeld. Er zijn zorgmedewerkers die zelf corona kregen en daardoor nog steeds thuiszitten, maar ook zijn er mensen opgebrand door de hoge werkdruk. Daarnaast zit een deel van het personeel in de ziekenhuizen en ook in de verpleeg- en wijkzorg momenteel thuis door een besmetting of een quarantaineverplichting. Door al die uitval wordt de druk voor het achtergebleven personeel weer hoger.

De aantallen coronapatiënten zijn een stuk lager dan tijdens eerdere golven, ziet ook de organisatie. ‘We horen ook van zorgverleners dat ze momenteel echt niet heel druk zijn met coronapatiënten.’ Toch zal de uitval van personeel komende tijd alleen maar toenemen. ‘Als het aantal patiënten op een gegeven moment echt flink daalt, zullen sommige zorgverleners pas gaan voelen hoe moe ze zijn. Over die mensen maken we ons echt wel zorgen. Voor hen zal iets geregeld moeten worden. Sommigen zullen extra vakantie nodig hebben, anderen misschien wel professionele begeleiding.’