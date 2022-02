België verwacht volgende week bijna helemaal van het slot te gaan

België heeft de piek van de omikrongolf alweer ruim twee weken achter zich. Vandenbroucke rekent erop dat het aantal Belgen dat door het coronavirus in ziekenhuis of zelfs op de intensive care belandt vóór 18 februari genoeg is gedaald om terug te schakelen van rood naar oranje op de zogeheten coronabarometer. Daardoor kan hij vrijdag, als de zes Belgische regeringen weer bijeenkomen over het coronabeleid, dat al wel aankondigen. ‘Dan kan iedereen zich voorbereiden’, zegt de minister op de Belgische nieuwszender Radio 1.

Het kan ook echt niet langer duren, vinden vertegenwoordigers van het nachtleven. Zij vragen de laatste weken steeds luider om weer aan de slag te mogen en gaan naar eigen zeggen hoe dan ook volgende week vrijdag weer open. Ze wijzen erop dat het clubseizoen in mei al weer afloopt.

Clubs en discotheken moeten bezoekers onder de Belgische code oranje nog wel om een coronatoegangsbewijs vragen. Bezoekers hoeven geen mondkapje op, net als in cafés en restaurants. Die hoeven ook niet langer om middernacht te sluiten. Concert-, festival- en feestgangers zijn niet meer verplicht te blijven zitten.