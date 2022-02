Franse ‘vrijheidskonvooien’ beginnen tocht naar Parijs

De eerste Franse vrachtrijders die zaterdag een grote betoging in Parijs tegen de coronamaatregelen willen houden, zijn woensdag uit Nice vertrokken. De plaatselijke autoriteiten meldden dat een reeks vrachtauto’s met naar schatting 150 betogers aan boord woensdag in de ochtend zijn vertrokken. Volgens de organisatie van het nationale protest zijn er wel vierhonderd betogers vanuit Nice richting Parijs vertrokken.

Er gaan woensdag ook in onder meer Toulouse, Perpignan, Bayonne en Bordeaux betogers op pad. De komende dagen vertrekken uit tal van plaatsen ‘vrijheidskonvooien’ naar de hoofdstad. Het protest wordt uitgevoerd naar het voorbeeld van de Canadese truckers. Zij reden over drie lange routes naar de hoofdstad Ottawa om er tegen alle beperkingen te betogen die uit naam van de volksgezondheid worden opgelegd. Het protest kreeg langs de route massale bijval en was op het hoogtepunt eind januari in Ottawa. Een deel van betogers is daar echter tot irritatie van bedrijven en bewoners nog steeds.

De Canadese provincies Alberta, Saskatchewan en Prince Edward Island hebben dinsdag kort na elkaar aangekondigd snel alle coronamaatregelen af te schaffen. De autoriteiten in de provincies zeggen dat dit niets met het truckersprotest te maken heeft. Het is besloten omdat de maatregelen zinloos of ondoelmatig blijken. Volgens de premier van Saskatchewan is het middel nu erger dan de kwaal en zijn alle maatregelen per 14 februari van de baan. Canadese media verwachten dat snel meer provincies dat voorbeeld volgen.