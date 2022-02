DNB biedt nog geen excuses aan voor rol in slavernijverleden

President van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot heeft woensdag geen excuses aangeboden voor de rol van de bank in het Nederlandse slavernijverleden. Hij sloot niet uit dat dit later dit jaar nog kan gebeuren na gesprekken met maatschappelijke organisaties. Knot nam woensdag het afgeronde onderzoek ‘Dienstbaar aan de keten?’ van de Universiteit Leiden in ontvangst, naar de betrokkenheid van DNB bij het Nederlandse slavernijverleden. Daarin wordt geconcludeerd dat de Nederlandse centrale bank op verschillende manieren betrokken was.