Zondag protest tegen coronaregels in Den Haag

Protestgroep Nederland in Verzet demonstreert zondag in Den Haag. Betogers lopen dan een route in de buurt van het centrum. Die begint en eindigt op het Malieveld. Onderweg komen de demonstranten onder meer langs de Hofvijver bij het Binnenhof.

De gemeente Den Haag bevestigt dat de demonstratie is aangemeld, met als motto ‘wij zijn de leugens zat’. Het protest begint rond 13.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Afgelopen zondag was er een vergelijkbaar protest in Rotterdam. Daar deden duizenden betogers aan mee.