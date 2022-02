Recordjaar voor zeecontainervervoerder Maersk

De Deense rederij A.P. Møller - Maersk heeft in 2021 recordresultaten behaald. Maersk, een van de grootste containervervoerders ter wereld, profiteerde van de grote vraag naar zeecontainers en de hard gestegen vervoerstarieven in het zeevrachtvervoer. Wel waarschuwt Maersk dat die sterke vraag dit jaar kan gaan afzwakken.

De omzet kwam uit op bijna 62 miljard dollar, omgerekend 54,3 miljard euro. Dat was bijna 40 miljard dollar in 2020. Maersk vervoert één op de vijf containers wereldwijd. Door het sterke economisch herstel van de coronacrisis en de grote vraag naar consumenten- en industriegoederen nam de behoefte aan zeecontainers sterk toe, terwijl het aanbod beperkt is. Er zijn zelfs tekorten aan containers.

Het bedrijfsresultaat bedroeg 24 miljard dollar, wat overeenkomt met de prognoses die Maersk zelf had gegeven. Het bedrijf verhoogde zijn winstverwachting meermaals. In 2020 was het resultaat nog 8,2 miljard dollar.

Voor dit jaar denkt Maersk dat het resultaat rond de 24 miljard dollar zal liggen. De onderneming rekent op een sterke eerste jaarhelft voor het zeevrachtvervoer en dan een normalisering in de tweede helft.

Verder maakte Maersk ook een overname bekend. Het Deense concern koopt het Amerikaanse truckbedrijf Pilot Freight Services voor 1,7 miljard dollar om zo de activiteiten bij transport over land te versterken.