Jongeren vinden dagelijks frisdrank drinken ‘normaal’

Elke dag frisdrank drinken is normaal en hoort erbij. Dat vinden zeven van de tien jongeren, zo meldt de gemeente Amsterdam op basis van een GGD-enquête onder duizend jongeren (12-16 jaar) in heel Nederland en gesprekken met 48 jongeren uit de hoofdstad.

Slechts 12 procent drinkt nooit frisdrank. Een op de drie ondervraagden drinkt het elke dag. Ze kopen het zelf in de supermarkt of krijgen het van thuis mee naar school. Gemiddeld gaat het om 2 à 3 glazen fris per dag, ongerekend 16 suikerklontjes. Dat komt neer op 73.000 extra calorieën per jaar, wat volgens de onderzoekers overeenkomt met ruim een maand eten en drinken. Frisdrank is daardoor een belangrijke factor bij overgewicht. Van de Amsterdamse kinderen heeft een op de vijf overgewicht of obesitas.

Om de frisdrankconsumptie onder jongeren te verminderen moet het flink duurder worden gemaakt, door een suikertaks van tenminste 20 procent. Ook moet er veel minder reclame voor fris worden gemaakt, moet het op minder plekken te koop zijn en ook een soberder verpakking krijgen, zo betogen de onderzoekers. Water moet worden gepromoot als aantrekkelijk alternatief.

‘Dit onderzoek onderstreept de noodzaak voor een wettelijke suikertaks en maatregelen in de voedselomgeving om gezonde voedselkeuzes mogelijk te maken. Daarom ben ik heel blij dat er een voornemen is opgenomen in het regeerakkoord om onder andere de suikertaks in te voeren’, zegt de Amsterdamse zorgwethouder Simone Kukenheim.