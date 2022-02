BOA-bond: kies voor eigen veiligheid bij afwezigheid politie

Kies voor de eigen veiligheid. Daartoe roept de voorzitter van vakbond BOA ACP, Richard Gerrits, zijn leden woensdag op in een reactie op het bericht dat politiebonden hun leden vragen komend weekend niet op te treden als horeca-instellingen in strijd met de coronamaatregelen openblijven.

‘We gaan niet handhavend optreden als de politie niet aanwezig is. Normaal doen we dat in aanwezigheid van de politie. Als die er niet is, moeten boa’s kiezen voor hun eigen veiligheid’, aldus Gerrits.

De komende dagen moet er overleg plaatsvinden met werkgevers, aldus de voorzitter van de vakbond. ‘We moeten kijken hoe die acties eruit gaan zien. Wij willen van werkgevers weten hoe met dit gegeven van een niet-optredende politie om te gaan en wat dan de rol van de boa’s hierin is.’

Passief

De politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB riepen woensdagochtend hun leden op vanaf komende vrijdagnacht tot en met maandagochtend zo passief mogelijk toezicht te houden op het uitgaanspubliek en niet op te treden als horeca-instellingen in strijd met de coronamaatregelen openblijven. De oproep is onderdeel van hun actie voor een betere politie-cao. Voor zaterdag staat De Nacht staat op gepland, een actie van nachthoreca die de deuren openen uit protest tegen de coronamaatregelen.

Gemeentelijke boa’s worden door de politiebonden opgeroepen zich solidair te verklaren met de protestactie van de politie. De politiebonden willen dat politiemedewerkers zich dit weekend voornamelijk bezighouden met ‘primaire politietaken als noodhulp en dienstverlening aan burgers’. Als sprake is van calamiteiten in horecagelegenheden worden agenten wel geacht op te treden, aldus de bonden.

Gerrits noemt het optreden bij eventuele calamiteiten weliswaar voldoende garantie, ‘maar we gaan die calamiteiten niet opzoeken’.