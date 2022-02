Russische zender RT naar Duitse rechter om zendverbod

De Russische staatszender RT gaat het zendverbod voor zijn Duitstalige tak aanvechten in de Duitse rechtbank. RT vindt het verbod onwettig en zegt inmiddels beroep te hebben aangetekend. Moskou nam vorige week al wraak door de Duitse omroep Deutsche Welle (DW) in de ban te doen.

De Duitse omroepautoriteiten legden het verbod op omdat RT niet over de juiste vergunning beschikt. Rusland sprak van een ‘aanval op de vrijheid van meningsuiting’ en beloofde vergeldingsmaatregelen. Het land legde DW toen een zendverbod op, sloot het kantoor van de zender in Moskou en trok de accreditatie in van DW-journalisten.

YouTube deed vorig jaar meerdere Duitstalige kanalen van RT in de ban. Twee kanalen werden opgeheven omdat deze desinformatie over het coronavirus zouden verspreiden. Later werd nog een kanaal uit de lucht gehaald omdat deze een eerdere blokkade zou omzeilen.

RT zendt uit in zes talen. Westerse landen zien de zender als propagandakanaal van het Kremlin. RT vindt dat het bijdraagt aan de diversiteit van meningen in Europa.