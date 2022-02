Jeugdzorgwerkers dreigen met 24-uurs staking

Jeugdzorgmedewerkers in heel Nederland gaan half maart 24 uur lang in staking als het kabinet niet uiterlijk volgende week maandag tegemoetkomt aan eisen van vakbond FNV. Een van de eisen is het schrappen van de voorgestelde bezuinigingen op de jeugdzorg. De bond heeft het ultimatum gestuurd naar premier Mark Rutte, zorgminister Ernst Kuipers en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg).

Volgens FNV zou het de tweede keer in de 120-jarige geschiedenis van de jeugdzorg zijn dat medewerkers 24 uur lang het werk neerleggen. ‘De eerste keer, in 2019, werd er gestreden voor meer geld voor het oplossen van enorme tekorten. Ditmaal dreigen de werknemers de straat op te gaan, omdat er onder meer een bezuiniging van een half miljard euro is aangekondigd’, aldus FNV-bestuurder Maaike van der Aar.

Volgens haar ‘zegt het alles’ dat er een paar jaar geleden naar dit zware middel gegrepen moest worden om iets aan de opgelopen tekorten te doen en dat er nu mogelijk opnieuw gestaakt moet worden. ‘Ditmaal omdat het kabinet nota bene wéér wil bezuinigen. Maar bezuinigen zonder plan, door onder meer een eigen bijdrage in te voeren, is wat ons betreft volkomen onverantwoord. Jeugdzorg in Nederland staat al enorm onder druk en heeft juist behoefte aan investeringen met visie’, zegt de vakbondsvrouw.