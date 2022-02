Drukke dag op Damrak met cijfers Aegon, Adyen, Akzo en ABN

Beleggers op de Amsterdamse beurs maken zich woensdag op voor een drukke cijferdag. De AEX-bedrijven Aegon, Adyen en AkzoNobel gaven een kijkje in de boeken. Ook MidKapper ABN AMRO kwam met resultaten naar buiten. Zowel verffabrikant AkzoNobel als bank ABN AMRO kondigde daarbij aan de aandeelhouders te gaan belonen door eigen aandelen in te kopen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een positief begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen lijken in het groen te openen. Buiten het Damrak kwamen onder meer het Duitse energiebedrijf Siemens Energy en de Britse farmaceut GlaxoSmithKline (GSK) met resultaten.

De belangrijkste aandelenmarkten in Azië wonnen woensdag terrein. De Nikkei in Tokio eindigde 1,1 procent in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong ging tussentijds 1,9 procent vooruit dankzij een stevig koersherstel van de Chinese techbedrijven.

AkzoNobel

AkzoNobel verhoogde afgelopen kwartaal de prijzen vanwege de grondstofkosten. Daardoor wist het bedrijf meer omzet te behalen, terwijl de verkoopvolumes lager waren dan een jaar eerder. Daarnaast kondigde AkzoNobel een nieuw aandeleninkoopprogramma van 500 miljoen euro aan.

ABN AMRO boekte afgelopen jaar weer winst, waar in 2020 nog voor het eerst in een decennium een jaar met verlies werd afgesloten. Net als andere banken profiteert het financiële concern de laatste tijd flink van het aantrekken van de economie. De bank gaat voor 500 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

Verzekeraar Aegon boekte in het vierde kwartaal weer winst na een verlies in het derde kwartaal. Topman Lard Friese zei tevreden te zijn over de behaalde resultaten, die volgens hem laten zien dat Aegon vooruitgang boekt met het bereiken van de strategische prioriteiten en financiële doelstellingen.

Adyen

Betalingsbedrijf Adyen zag de omzet en de bedrijfswinst afgelopen jaar flink groeien. Het Amsterdamse bedrijf profiteert van de groei in online shoppen en verwerkte in 2021 voor 516 miljard euro aan betalingen, 70 procent meer dan een jaar eerder. Topman Pieter van der Does verklaarde verder dat Adyen zich blijft richten op zelfstandige groei en niets te zien in overnames of fusies om de groei te versnellen.

De euro was 1,1418 dollar waard, tegen 1,1416 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 89,12 dollar en Brentolie werd ook 0,3 procent goedkoper op 90,51 dollar per vat.