Nissan en SoftBank stijgen op Japanse beurs na handelsupdates

De aandelenbeurs in Japan is woensdag duidelijk hoger gesloten dankzij stevige koerswinsten van autofabrikant Nissan Motor en techinvesteerder SoftBank. Nissan schroefde zijn winstverwachting voor het hele jaar voor de tweede keer op rij op dankzij sterke kwartaalcijfers. Bij SoftBank werd het plan om dochterbedrijf Arm naar de beurs te brengen goed ontvangen, nu de verkoop van de chipmaker aan het Amerikaanse Nvidia niet doorgaat.

De Nikkei in Tokio eindigde met een winst van 1,1 procent op 27.579,87 punten. Nissan kreeg er bijna 6 procent bij. De hogere winstverwachting van het bedrijf houdt onder meer verband met de zwakkere yen en optimistische verkoopverwachtingen. Ondanks dat de fabrieken van Nissan niet op volle toeren draaien door chiptekorten en het coronavirus wist het bedrijf de kosten omlaag te krijgen.

SoftBank klom ook bijna 6 procent. De grote techinvesteerder wil Arm voor het einde van het boekjaar, dat loopt tot maart 2023, via een beursgang van de hand doen. Toyota (plus 0,9 procent) kwam ook met cijfers. De grootste autofabrikant ter wereld boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht ondanks de productieproblemen door de tekorten aan onderdelen en chips. Toyota hield zijn winstverwachting voor het hele jaar ongewijzigd, maar schroefde zijn productiedoelstelling wel licht terug.

De Hang Seng-index

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 2,1 procent hoger dankzij een flink koersherstel van de Chinese techbedrijven. Alibaba dikte 6,5 procent aan nadat SoftBank liet weten geen aandelen van de Chinese webwinkelconcern te gaan verkopen. Eerder deze week doken berichten op dat SoftBank, dat een belang van bijna 25 procent heeft in Alibaba, zo’n 1 miljard aandelen Alibaba zou willen verkopen. Internetconcern Tencent steeg dik 2 procent en maaltijdbezorger Meituan won ruim 3 procent.

In Shanghai klom de hoofdindex 0,7 procent en de Kospi in Seoul steeg 0,6 procent. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 1,1 procent bij dankzij stevige koerswinsten onder de Australische banken.