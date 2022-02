Politie treedt niet op tijdens protestopening nachthoreca

De politie treedt komende vrijdagnacht tot en met maandagochtend niet op als horeca-instellingen in strijd met de coronamaatregelen openblijven. De politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB roepen althans hun leden op niet in te grijpen, als onderdeel van hun actie voor een betere cao. Voor zaterdag staat De Nacht staat op gepland, een actie van nachthoreca die de deuren openen uit protest tegen de coronamaatregelen.

Het is het tweede protest van de politiebonden in de vorm van coulante handhaving in de strijd voor een betere politie-cao. Dinsdag riepen de politievakbonden hun achterban al op vanaf woensdagochtend geen boetes meer uit te delen voor lichte overtredingen.

De bonden roepen woensdag hun leden ook op komend weekend zo passief mogelijk toezicht te houden op het uitgaanspubliek. Gemeentelijke boa’s worden opgeroepen zich solidair te verklaren met de protestactie van de politie. Voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP zegt dat circa 80 procent van de politiemensen lid is van een van de vier politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB.

Primaire politietaken

De bonden willen dat politiemedewerkers zich dit weekend voornamelijk bezighouden met ‘primaire politietaken als noodhulp en dienstverlening aan burgers’. Als sprake is van calamiteiten in horecagelegenheden worden agenten dus wel geacht op te treden, aldus de bonden.

De bonden geven aan dat er afgelopen week een eerste formele gesprek was over een nieuwe politie-cao tussen de bonden en een delegatie van het kabinet en de minister van Justitie en Veiligheid. Volgens de bonden leidde dit gesprek niet tot concrete toezeggingen op de thema’s inkomen, capaciteit, veiligheid en opleidingen.

Hoge werkdruk

In de aanloop naar de cao-onderhandelingen begonnen de bonden in december met een actie gericht tegen de hoge werkdruk en onderbezetting bij de politie. ‘Het doel van deze acties was de politiek en de burgers duidelijk te maken hoe urgent de capaciteitsproblemen bij de politie zijn. De boodschap van deze acties kwam helaas niet duidelijk genoeg over. Blijkbaar rekent ‘Den Haag’ erop dat agenten uit loyaliteit en plichtsbesef tot het uiterste zullen gaan om de kwaliteit van het politiewerk zoveel mogelijk in stand te houden’, aldus de bonden.

Later deze week volgt de aankondiging van meer acties die de komende weken plaatsvinden. ‘Per week zal het publieksvriendelijke karakter (helaas) minder worden. Dat is bij vakbondsacties die het politiewerk raken al gauw onvermijdelijk’, aldus de bonden in een gezamenlijke verklaring.