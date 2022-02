Expositie Indonesië in Rijksmuseum met grootste bruikleen ooit

Het Rijksmuseum opent deze week een tentoonstelling over de Indonesische onafhankelijkheid, waarvoor de grootste bruikleen ooit is gedaan vanuit het Nationaal Archief. Het gaat om 130 objecten, zo is woensdag bekendgemaakt. De tentoonstelling ‘Revolusi! Indonesië onafhankelijk’ beschrijft de onafhankelijkheidsstrijd ‘door de ogen van mensen die het van dichtbij hebben meegemaakt’.

De uitgeleende voorwerpen betreffen onder meer foto’s, pamfletten, vlaggen, armbanden en affiches. Deze komen volgens het Rijksmuseum vooral uit het archief van de Nederlandse militaire inlichtingendienst NEFIS, de Netherlands Forces Intelligence Service en uit hun eigen fotocollecties. ‘Voor veel stukken geldt dat het de eerste keer is dat ze worden tentoongesteld’, aldus het Rijksmuseum.

Het Nationaal Archief is de grootste openbare archiefinstelling in Nederland. Algemeen rijksarchivaris Afelonne Doek stelt erg trots te zijn dat het NEFIS-archief deel uitmaakt van de tentoonstelling. Volgens haar is dit archief ‘de papieren neerslag van een confronterend deel van de Nederlandse geschiedenis in de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië’. Zo zitten vlaggetjes van de onafhankelijkheidsbeweging in het archief, die ‘letterlijk door Nederlandse soldaten van de muur gerukt en in beslag genomen zijn, soms met het pleisterwerk er nog aan’.

Opening

‘Revolusi! Indonesië onafhankelijk’ is vanaf 11 februari te bezoeken.

Eerder werd al bekend dat de stichting KUKB, die volgens de website opkomt voor slachtoffers van Nederlands kolonialisme, aangifte doet van discriminatie en groepsbelediging tegen het Rijksmuseum vanwege het gebruik van de term ‘bersiap’ (sta paraat) in de tentoonstelling. Volgens de stichting is deze term racistisch en stigmatiserend. De term werd als strijdkreet gebruikt door Indonesische vrijheidsstrijders tijdens de periode na de Japanse bezetting van het toenmalige Nederlands-Indië.