ABN AMRO sluit jaar met winst af en gaat aandeelhouders belonen

Onder de streep bleef een jaarwinst van ruim 1,2 miljard euro over, tegen een verlies van 45 miljoen euro in het voorgaande jaar. Destijds drukten de pandemie en de strenge lockdownmaatregelen nog sterk op de de cijfers. ‘In 2021 begonnen we de pandemie achter ons te laten en was er in Nederland sprake van economisch herstel. In het vierde kwartaal hield de vraag naar zakelijke kredieten aan en groeide de kredietportefeuille’, zegt topman Robert Swaak in een verklaring. Hij wijst er op dat de bank er ook in is geslaagd om zijn marktaandeel op de hypotheekmarkt uit te breiden.

De jaarcijfers worden wel sterk gekleurd door eenmalige posten. De bank sloot in april nog een schikking van 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie wegens tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen. Later werd bekend dat de bank 250 miljoen euro opzij zette voor het compenseren van klanten die een te hoge rente hebben betaald op een lening. Dat bedrag is recent zelfs uitgebreid naar 340 miljoen euro. In het slotkwartaal werden de resultaten vooruitgeholpen door een boekwinst voor belasting van 338 miljoen euro op de verkoop van het hoofdkantoor aan de Zuidas. Het eigendom van het pand is overgedaan aan een vastgoedinvesteerder, voorlopig blijft de bank wel huurder van de locatie.