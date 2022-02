Prominente Republikein McConnell verwerpt straffen partijgenoten

De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, is het niet eens met de kritiek die zijn partij spuide op twee prominente Republikeinse critici van voormalig president Donald Trump. De twee parlementariërs, Liz Cheney en Adam Kinzinger, maken deel uit van de commissie van het Huis van Afgevaardigden die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers op 6 januari 2021.

Ze werden op een partijbijeenkomst vorige week in Salt Lake City berispt en kregen in een resolutie het verwijt dat ze zich schuldig maken aan ‘destructief gedrag’, dat slecht is voor het land en hun partij. Ze zouden onder leiding van Democraten meedoen aan de ‘vervolging van gewone burgers’ die op een ‘legitieme manier’ meedoen aan het politieke proces.

McConnell verwerpt die beschrijvingen en zei: ‘We hebben gezien wat er is gebeurd. Het was een gewelddadige opstand om te proberen de vreedzame overdracht van de macht na een legitiem bekrachtigde verkiezing van de ene regering naar de andere te voorkomen. Dat is wat het was.’