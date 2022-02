NYT: de staat New York schrapt mondkapjesplicht

Gouverneur Kathy Hochul van de Amerikaanse staat New York wil woensdag een einde maken aan de mondkapjesplicht voor de meeste openbare gebouwen, meldt The New York Times op basis van drie mensen die op de hoogte zouden zijn gebracht van het besluit.

De Democratische gouverneur zou van plan zijn het mandaat waarmee de plicht is ingesteld te laten verlopen. Volgens de krant is het onduidelijk of het afzonderlijk maskermandaat voor openbare scholen in de staat, dat over twee weken afloopt, verlengd wordt of geschrapt.

Hochul voerde de algehele mondkapjesplicht op 31 december in omdat de zeer besmettelijk omikronvariant voor een sterke stijging zorgde van het aantal coronabesmettingen en de gezondheidszorg in de problemen dreigde te komen. Een rechter vernietigde vorige maand het maskermandaat omdat hij vond dat de gouverneur niet bevoegd was dat in te stellen. Maar het hof hield die rechterlijke beslissing aan, waardoor het mandaat in tact bleef.

Functionarissen in verschillende andere door Democraten geleide Amerikaanse staten, zoals New Jersey, Californië, Connecticut, Delaware en Oregon, hebben maandag aangekondigd dat ze de maskerplicht op scholen en andere openbare instellingen in de komende weken zullen opheffen.